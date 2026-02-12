Anac quer criar categoria de piloto específica para "carro voador"

Protótipo do eVTOL Genesis X1, carro voador elétrico desenvolvido pela Vertical Connect, startup cearense de mobilidade aérea e o IFCE / Crédito: Samuel Setubal

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), órgão regulador e fiscalizador do setor aéreo no país, estuda criar uma categoria específica para pilotos dos chamados "carros voadores". A agência federal abriu consulta pública para coletar contribuições da sociedade civil sobre novos requisitos para pilotos das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical.

Os carros voadores são conhecidos pela sigla eVTOL, do inglês electric vertical takeoff and landing.

Período de transição A Anac diz que a iniciativa busca preparar, de forma gradual e segura, o sistema brasileiro de licença para o que chama de “novos conceitos de aeronaves” que compõem a mobilidade aérea avançada. A ideia da instituição é ter um modelo de formação com treinamento específico para habilitação. De início, haveria um período de transição destinado a pilotos de avião e helicóptero já licenciados. Para a Anac, com esse período seria possível acumular experiência operacional e evidências regulatórias, criando-se um arcabouço de conhecimento para a criação de requisitos completos de formação de pilotos de carros voadores, sem necessidade de experiência prévia em outras categorias.

A agência detalha que a habilitação de pilotos seria específica e complementada por experiência supervisionada em operações típicas, sendo finalizada com um exame prático de verificação de perícia. A consulta pública está aberta até 16 de março. A participação é por meio do Portal Brasil Participativo. Associação de pilotos Procurada pela Agência Brasil, a Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil (Abrapac) informou que entende, em um primeiro momento, a chegada dos carros voadores como a abertura de um novo mercado.

“O que é bom para os nossos associados. Teremos uma adaptação teórica e prática, nos termos da regulamentação que a Anac fará”, afirmou o diretor Abrapac Carlos Perin. No entanto, Perin entende que em um momento mais adiante haverá supressão desse tipo de profissional. Ele acredita que os carros voadores seguem para um futuro de transporte não tripulado. “A barreira cultural em aceitar transporte em aeronave não tripulada será gradualmente removida com a presença de um piloto nas versões iniciais do eVTOL”, disse