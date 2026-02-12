Alckmin: governo continua aguardando resposta da China sobre cota para carnes

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira, 12, que o governo brasileiro continua aguardando uma resposta das autoridades chinesas a pedidos feitos para amenizar os efeitos das cotas de exportação de carne ao gigante asiático.

A China estabeleceu que o Brasil poderia exportar 1,1 milhão de toneladas de carne para o país em 2026.