Alckmin diz que governo tem expectativa de votar Redata na Câmara ainda em fevereiro

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a expectativa do governo é que a Câmara dos Deputados vote ainda em fevereiro o projeto de lei que cria o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata).

"Nós estamos com a expectativa de que o projeto seja aprovado rapidamente", disse Alckmin a jornalistas, na sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). "Está em regime de urgência, e temos a expectativa de que ele possa ser votado em fevereiro, logo após o Carnaval. E, depois, no Senado."