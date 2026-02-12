AIE prevê recuperação da oferta de petróleo após tempestade de inverno nos EUA reduzir produção

A Agência Internacional de Energia (AIE) espera que a oferta global de petróleo se recupere nos próximos meses, após recuar fortemente em janeiro devido a uma severa tempestade de inverno nos EUA e restrições de exportação que reduziram os fluxos do Casaquistão, da Rússia e da Venezuela. Em relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, a organização com sede em Paris - que representa as principais nações consumidoras de petróleo - informou que a oferta caiu 1,2 milhão de barris por dia (bpd) em janeiro, uma vez que as baixas temperaturas, fortes nevascas e tempestades de gelo forçaram o fechamento de campos de petróleo e infraestrutura na América do Norte, eliminando cerca de 860 mil bpd nos EUA e 220 mil bpd no Canadá.

Como resultado, a AIE reduziu sua projeção para o aumento da oferta em 2026 em 100 mil bpd, psra 2,4 milhões de bpd. Para o ano passado, sua estimativa é que a oferta cresceu 3,1 milhões de bpd.

Interrupções prolongadas no principal terminal de exportação do Casaquistão e um apagão em seu maior campo petrolífero apertaram ainda mais o mercado de petróleo leve no início do ano. A oferta russa recuou 350 mil bpd, à medida que sanções do Ocidente pressionaram os compradores, reduzindo as exportações para a Índia, mesmo com os embarques para a China alcançando um recorde histórico. A produção venezuelana diminuiu 210 mil bpd, mas deve se recuperar com a retomada parcial das exportações de petróleo. Apesar da agitação política em janeiro, a oferta de petróleo do Irã manteve-se praticamente estável, em 3,45 milhões de bpd, e a produção deve ficar, em média, em 3,3 milhões de bpd neste ano. Do lado da demanda, a AIE cortou sua projeção de avanço global para este ano em 80 mil bpd, para 850 mil bpd, à medida que incertezas econômicas e os preços mais altos do petróleo pesam sobre o consumo. No ano passado, a demanda teve aumento estimado em 770 mil bpd. Fonte: Dow Jones Newswires*.