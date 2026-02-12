AB InBev tem Ebitda ajustado de US$ 21,2 bilhões em 2025, alta de 5%

A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, divulgou nesta quinta-feira (12) que obteve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de US$ 21,22 bilhões em 2025, alta anual de 5%. No quarto trimestre, o Ebitda somou US$ 5,47 bilhões, 2,3% acima do mesmo período de 2024.

A receita cresceu 2,5% em relação ao trimestre anterior e encerrou 2025 em US$ 59,32 bilhões.