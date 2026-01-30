Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

WEG conclui aquisição da Sanelec

Autor Agência Estado
A WEG informou a conclusão da aquisição da Sanelec Excitation Systems, empresa indiana especializada na fabricação de reguladores de tensão e sistemas de excitação. Segundo a companhia, negócios adquiridos serão consolidados nas demonstrações financeiras a partir de fevereiro de 2026.

Em dezembro, a WEG anunciou a compra da Sanelec por US$ 5,2 milhões. A empresa indiana, segundo a WEG informou à ocasião, conta com aproximadamente 40 colaboradores e apresentou uma receita operacional líquida de US$ 2,3 milhões em 2024, com uma margem Ebitda de 29%.

