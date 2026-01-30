Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uber anuncia novo escritório em SP para abrigar centro tecnológico

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Uber anunciou a abertura do seu segundo escritório em São Paulo para abrigar áreas técnicas que desenvolverão produtos para os mais de 70 países onde a empresa opera. Será a maior unidade do que a companhia chama de tech center na América Latina.

Profissionais de áreas como engenharia, produto, design e ciência de dados ficarão no local.

A operação é prevista para iniciar até o primeiro trimestre de 2027. O espaço no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, terá 16 mil metros quadrados, distribuídos em 11 andares e capacidade para até mil profissionais.

O escritório atual, em Pinheiros, concentrará equipes de operações e funções corporativas.

Com o novo escritório, a Uber informa que ultrapassará os R$ 2 bilhões em investimentos em tecnologia no Brasil, em quatro ondas de aportes.

"Estamos ampliando exponencialmente o número de profissionais de tecnologia no Brasil. Por isso, esse novo espaço vai nos permitir consolidar nossas equipes num ambiente mais integrado para colaboração e desenvolvimento de soluções que impactam usuários em diversos mercados", afirmou Rafael Pereira, diretor de Engenharia da Uber no Brasil, em nota.

Em 2024, a empresa anunciou investimento de R$ 1 bilhão para expansão do tech center ao longo de cinco anos.

Atualmente, cerca de 600 profissionais atuam no centro de São Paulo. Em 2025, a Uber anunciou um segundo parque tecnológico no país, no Rio de Janeiro, com investimentos de R$ 500 milhões.

