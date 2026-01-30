Uber anuncia novo escritório em SP para abrigar centro tecnológico

A Uber anunciou a abertura do seu segundo escritório em São Paulo para abrigar áreas técnicas que desenvolverão produtos para os mais de 70 países onde a empresa opera. Será a maior unidade do que a companhia chama de tech center na América Latina. Profissionais de áreas como engenharia, produto, design e ciência de dados ficarão no local.

A operação é prevista para iniciar até o primeiro trimestre de 2027. O espaço no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, terá 16 mil metros quadrados, distribuídos em 11 andares e capacidade para até mil profissionais.

O escritório atual, em Pinheiros, concentrará equipes de operações e funções corporativas. Com o novo escritório, a Uber informa que ultrapassará os R$ 2 bilhões em investimentos em tecnologia no Brasil, em quatro ondas de aportes. "Estamos ampliando exponencialmente o número de profissionais de tecnologia no Brasil. Por isso, esse novo espaço vai nos permitir consolidar nossas equipes num ambiente mais integrado para colaboração e desenvolvimento de soluções que impactam usuários em diversos mercados", afirmou Rafael Pereira, diretor de Engenharia da Uber no Brasil, em nota.