Trump reitera que não há inflação nos EUA e que tarifas fizeram "milagre", em artigo ao WSJ

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país vive um cenário de crescimento econômico "extraordinário", inflação "extremamente baixa" e queda do déficit comercial "praticamente" sem gerar pressões inflacionárias, em artigo escrito para o Wall Street Journal e divulgado nesta sexta-feira, 30. "É algo que todos diziam ser impossível", acrescentou. O republicano atribuiu esse conjunto de conquistas ao "milagre" feito pelas tarifas. "Estamos construindo a melhor economia da história do mundo, e outros países estão se saindo bem também", escreveu, rebatendo críticas feitas na época do "Dia da Libertação".

Segundo Trump, as suas políticas levaram a queda do núcleo da inflação a 1,4% nos EUA, abaixo de "todas as estimativas" e contra "todos os alertas" de economistas sobre possíveis impactos das tarifas. A retaliação global a produtos dos EUA também "nunca se concretizou", apontou.

O presidente americano ainda destacou que os mercados acionários alcançaram "52 máximas históricas" desde sua eleição e que o avanço salarial estaria acima da inflação, ainda assim, sem gerar aumentos nos preços. "Em breve veremos o Dow Jones Industrial Average quebrar 50 mil pontos", previu. Sobre relações com outros países, Trump defendeu que as tarifas também ajudaram nesse sentido ao criar "relações mais sustentáveis" com aliados e parceiros comerciais, citando China, Reino Unido, União Europeia, Coreia do Sul e outros entre aqueles que fecharam acordos. Ele observou ainda o papel das políticas comerciais para "promover a paz", dando como exemplo o que chamou de "fim do conflito mortal entre Índia e Paquistão". Em questão de indústria, o republicano afirmou que montadoras se comprometeram a investir mais de US$ 70 bilhões e as farmacêuticas em torno de US$ 500 bilhões para retomar a produção doméstica. Além disso, o presidente disse esperar "centenas de bilhões" em investimentos do setor de tecnologia para fabricação semicondutores, citando TSMC, Micron, Nvidia e Apple.