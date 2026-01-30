Trump elogia Warsh e diz ser "inapropriado" pedir corte de juros ao indicado para comandar Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em comentários antes de assinar ordens executivas nesta sexta-feira, 30, que "certamente" o novo indicado para a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Kevin Warsh, deseja cortar as taxas de juros. No entanto, Trump negou que Warsh tenha se comprometido em flexibilizar a política monetária dos EUA, quando assumir a posição.

"Warsh não se comprometeu a reduzir as taxas de juros e seria inapropriado pedir a ele que as reduzisse. Provavelmente conversarei com ele sobre isso, já que ele quer reduzi-las", disse Trump, ao reiterar que não haverá pressão da Casa Branca nesse sentido.