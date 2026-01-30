Trump diz que não indicou Hassett para presidência do Fed por 'medo de perdê-lo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, teria sido um ótimo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), caso tivesse sido indicado. Contudo, o republicano, em publicação na Truth Social nesta sexta-feira, 30, justificou a escolha do ex-diretor do Fed Kevin Warsh para substituir Jerome Powell na chefia do BC dos EUA afirmando que "não quis perder" Hassett na Casa Branca.

"Ele Hassett está fazendo um trabalho tão excepcional comigo e com minha equipe na Casa Branca, que eu simplesmente não queria deixá-lo ir", escreveu o presidente dos EUA.