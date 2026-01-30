Trump diz que acordo entre Reino Unido e China é 'muito perigoso' e amplia alerta ao Canadá

O presidente dos EUA, Donald Trump, classificou como "muito perigoso" qualquer acordo comercial entre o Reino Unido e a China, ao comentar a visita do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a Xangai. Questionado por um repórter sobre a aproximação entre Londres e Pequim, Trump afirmou: "Bem, é muito perigoso para eles fazerem isso." A declaração ocorreu enquanto Starmer cumpre a primeira viagem de um premiê britânico à China em oito anos, levando mais de 50 líderes empresariais e buscando ampliar negócios e investimentos.

Em Pequim, o premiê se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping, e ambos prometeram avançar em uma "parceria estratégica de longo prazo e estável", sinalizando melhora nas relações bilaterais após anos de atritos.