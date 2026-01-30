Transpetro fecha 2025 com volume recorde transportado após alta de 1,1% ante 2024

A Transpetro registrou, em 2025, o quarto aumento consecutivo na movimentação de petróleo e derivados nos 46 terminais e 8,5 mil quilômetros de dutos que opera. Foram transportados 658 milhões de m³, volume recorde e 1,1% acima de 2024. O principal avanço ocorreu nos derivados, que passaram de 215,5 milhões de m³ em 2024 para 221,3 milhões de m³ em 2025, alta de 2,7%.

Os produtos com maior crescimento foram o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP, gás de cozinha) e o diesel.