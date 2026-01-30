Tesouro dos EUA flexibiliza condições para transações com a PdVSA e governo da Venezuela

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou a flexibilização de condições para transações com a Petróleos de Venezuela S.A (PdVSA) e com o governo venezuelano, de acordo com documento publicado na quinta-feira, 29.

Com a medida, ficam autorizadas todas as transações proibidas pelos Regulamentos de Sanções à Venezuela envolvendo petróleo de origem venezuelana: exportação, reexportação, venda, revenda, fornecimento; armazenagem, marketing, compra, entrega ou transporte de petróleo venezuelano; e refino de petróleo por uma entidade estabelecida nos EUA.