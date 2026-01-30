Taxas de juros têm leve alta em meio a dados da Pnad e Warsh no Fed

Os juros futuros operam com viés de alta em toda curva na manhã desta sexta-feira, 30, em meio à leitura da Pnad Contínua, dólar em alta ante o real e avanço dos rendimentos dos Treasuries longos. Por volta das 9h, no entanto, o dólar e juros dos Treasuries perdiam força. O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou Kevin Warsh, ex-diretor do Fed, para suceder o presidente do BC americano, Jerome Powell, em postagem na Truth Social.

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,1% no trimestre encerrado em dezembro, em linha com a mediana estimada. O trimestre encerrado em dezembro mostrou uma abertura de 179 mil vagas com carteira assinada no setor privado em relação ao trimestre encerrado em setembro. Na comparação com o mesmo trimestre de 2024, 939 mil vagas foram criadas no setor privado.