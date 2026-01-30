Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros têm leve alta em meio a dados da Pnad e Warsh no Fed

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Os juros futuros operam com viés de alta em toda curva na manhã desta sexta-feira, 30, em meio à leitura da Pnad Contínua, dólar em alta ante o real e avanço dos rendimentos dos Treasuries longos. Por volta das 9h, no entanto, o dólar e juros dos Treasuries perdiam força. O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou Kevin Warsh, ex-diretor do Fed, para suceder o presidente do BC americano, Jerome Powell, em postagem na Truth Social.

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,1% no trimestre encerrado em dezembro, em linha com a mediana estimada. O trimestre encerrado em dezembro mostrou uma abertura de 179 mil vagas com carteira assinada no setor privado em relação ao trimestre encerrado em setembro. Na comparação com o mesmo trimestre de 2024, 939 mil vagas foram criadas no setor privado.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,490%, de 13,473% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 12,730%, de 12,684%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,095%, de 13,044% no ajuste de quinta-feira (29).

