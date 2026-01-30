Superintendência-Geral do Cade aprova aquisição da Linx pela Totvs

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra da Linx pela Totvs. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

"Para a Totvs, a operação possui um forte racional estratégico, em razão da complementaridade na oferta de software de gestão empresarial das empresas em termos de soluções, serviços e clientes atendidos. A associação da experiência da Totvs nas cadeias de manufatura, logística, distribuição e agro com a atuação do negócio-alvo na ponta final do varejo (e, em menor grau, também em outros setores, incluindo educação, moda e saúde) viabilizará a oferta de soluções mais completas a um elevado número de clientes", afirmaram as empresas ao Cade.