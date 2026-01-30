Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Shell indica Jorrit Van Der Togt para CA da Raízen, após renúncia de Brian Eggleston

A Shell indicou o executivo holandês Jorrit Van Der Togt para o Conselho de Administração da Raízen, empresa da qual é sócia. Van Der Togt tem extensa carreira na petroleira, na qual hoje exerce o cargo de vice-presidente-executivo de recursos humanos para os negócios de trading, downstream e renováveis. Seu nome foi aprovado pelo colegiado, do qual passa a ser membro a partir desta sexta-feira, 30.

Van Der Togt substitui Brian Paul Eggleston no CA da Shell. Eggleston é atualmente vice-presidente-executivo de finanças, downstream e renováveis da petroleira. Ele apresentou carta de renúncia ao cargo.

