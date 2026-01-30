Shell indica Jorrit Van Der Togt para CA da Raízen, após renúncia de Brian Eggleston
A Shell indicou o executivo holandês Jorrit Van Der Togt para o Conselho de Administração da Raízen, empresa da qual é sócia. Van Der Togt tem extensa carreira na petroleira, na qual hoje exerce o cargo de vice-presidente-executivo de recursos humanos para os negócios de trading, downstream e renováveis. Seu nome foi aprovado pelo colegiado, do qual passa a ser membro a partir desta sexta-feira, 30.
Van Der Togt substitui Brian Paul Eggleston no CA da Shell. Eggleston é atualmente vice-presidente-executivo de finanças, downstream e renováveis da petroleira. Ele apresentou carta de renúncia ao cargo.