PPI dos EUA sobe 0,5% em dezembro ante novembro e 3,0% na comparação anual
O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,5% em dezembro ante novembro, informou o Departamento do Trabalho do país nesta sexta-feira, 30. Na comparação anual, o PPI avançou 3,0% em dezembro. Analistas consultados pela FactSet esperavam altas de 0,3% e 2,8%, respectivamente.
No último relatório, publicado na metade de janeiro referente ao mês de novembro, o PPI subiu 0,2% na comparação mensal e teve acréscimo anual de 3,0%.
Núcleo
O núcleo do PPI - que exclui itens voláteis - dos Estados Unidos subiu 0,7% em dezembro ante novembro. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 3,3% em dezembro.
Analistas consultados pela FactSet esperavam altas de 0,3% e 2,8%, respectivamente.
Na leitura de novembro, publicada na metade de janeiro após atraso por conta do shutdown, o núcleo do PPI se manteve estável na comparação mensal, enquanto na comparação anual o avanço foi de 3,0%.