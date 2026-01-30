PPI dos EUA sobe 0,5% em dezembro ante novembro e 3,0% na comparação anual

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,5% em dezembro ante novembro, informou o Departamento do Trabalho do país nesta sexta-feira, 30. Na comparação anual, o PPI avançou 3,0% em dezembro. Analistas consultados pela FactSet esperavam altas de 0,3% e 2,8%, respectivamente.

No último relatório, publicado na metade de janeiro referente ao mês de novembro, o PPI subiu 0,2% na comparação mensal e teve acréscimo anual de 3,0%.