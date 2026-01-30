Powell ainda pode oferecer obstáculos a planos de Trump de ver juros mais baixos

O presidente dos EUA, Donald Trump, vinha falando publicamente sobre sua escolha para o comando do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), afirmando que seu indicado reduziria as taxas de juros que afetam a oferta de dinheiro, a inflação e a estabilidade do mercado de trabalho nos EUA. Mas o atual presidente do BC norte-americano, Jerome Powell, ainda pode dificultar os planos do republicano para preservar a credibilidade do Fed e afastá-lo de pressões políticas.

Embora seu mandato como presidente termine em maio, o mandato de Powell no conselho de diretores do Fed vai até 2028, e ele poderia optar por permanecer no cargo, provavelmente bloqueando a capacidade de Trump de fazer com que seus indicados controlem a maioria das cadeiras no conselho.