PIB do México cresce 0,8% no 4º tri de 2025 ante 3º tri e 1,6% ante 4º tri de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) do México registrou um avanço de 0,8% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre, conforme dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam alta a 0,1%.

Na comparação anual, o PIB mexicano registrou alta de 1,6%, também acima do consenso da FactSet, de alta de 0,7%.