PIB da zona do euro cresce 0,3% no 4º tri de 2025 ante 3º tri, aponta preliminar

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no quarto trimestre ante os três meses anteriores, segundo dado preliminar divulgado nesta sexta-feira, 30, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE). A variação ficou acima da previsão de analistas consultados pela Factset (0,2%).

Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1,3% entre julho e setembro. Neste caso, o resultado também superou a previsão compilada pela FactSet, que era de 1,1%.