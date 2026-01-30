PIB da Itália sobe 0,3% no 4º trimestre ante os 3 meses anteriores e supera previsão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália avançou 0,3% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo levantamento preliminar divulgado nesta sexta-feira, 30, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado veio acima da expectativa de analistas, que previam 0,2% no período. Na comparação anual, o PIB italiano cresceu 0,8% entre outubro e dezembro, informou o Istat. As projeções eram de alta de 0,4% nessa base de comparação.