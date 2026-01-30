PIB da França (preliminar) sobe 0,2% no 4º trimestre ante os três meses anteriores
O Produto Interno Bruto (PIB) da França registrou alta de 0,2% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa preliminar do Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado confirmou a previsão dos analistas consultados pela FactSet.
O desempenho mostra uma desaceleração após crescimento de 0,5% no terceiro trimestre no comparativo com os três meses anteriores.
Em todo o ano de 2025, no entanto, o PIB francês teve expansão de 0,9%, abaixo do desempenho do ano anterior, quando a economia francesa teve crescimento de 1,1%, segundo o Insee.