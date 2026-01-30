PIB da França (preliminar) sobe 0,2% no 4º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da França registrou alta de 0,2% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa preliminar do Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado confirmou a previsão dos analistas consultados pela FactSet.

O desempenho mostra uma desaceleração após crescimento de 0,5% no terceiro trimestre no comparativo com os três meses anteriores.