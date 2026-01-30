Petróleo fecha dia em queda, mas salta mais de 13% no mês frente a tensões entre EUA e Irã

O petróleo WTI para março negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) fechou em queda 0,32% (US$ 0,21), a US$ 65,21 o barril. Já o Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), recuou 0,39% (US$ 0,27), a US$ 69,32 o barril.

Os contratos futuros de petróleo fecharam a sexta-feira, 30, em baixa, em um sessão marcada por forte volatilidade, com investidores ajustando posições após a recente valorização. O mercado permaneceu sensível às tensões no Oriente Médio, especialmente à possibilidade de uma ação militar dos Estados Unidos contra o Irã, o que ajudou a limitar perdas mais acentuadas, apesar de fatores macroeconômicos menos favoráveis.

Analistas do MUFG observam que movimentos de realização de lucros ganharam força ao longo da sessão, impondo pressão sobre os contratos. Segundo o banco, o fortalecimento do dólar e a migração pontual para ativos de menor risco contribuíram para o ajuste, embora o risco de um confronto mais direto no Oriente Médio siga oferecendo suporte aos preços no curto prazo, superando as preocupações com uma oferta global relativamente confortável.

Na mesma linha, o chefe de Análise Geopolítica da Rystad Energy, Jorge Leon, afirma que o mercado vem reprecificando rapidamente o risco geopolítico, diante da crescente percepção de que uma ação militar americana contra o Irã deixou de ser um cenário distante. Para o analista, o tom mais duro do presidente Donald Trump e o histórico recente do governo em cumprir ameaças militares mantêm os agentes em alerta, mesmo em sessões de correção.

Já a Gelber & Associates avalia que o recuo reflete um ajuste técnico após o movimento recente de alta, com parte dos investidores reduzindo posições em meio à elevada volatilidade. A consultoria destaca que o volume permanece elevado, sugerindo redistribuição de posições, enquanto o mercado testa se consegue se estabilizar nos níveis atuais ou se haverá espaço para novas rodadas de realização de lucros.