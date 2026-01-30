Pesquisa mostra que em janeiro o etanol subiu mais que a gasolina na cidade de SP

Os preços dos combustíveis apresentaram variações em janeiro na cidade de São Paulo, de acordo com levantamento do Sem Parar, plataforma de soluções para o carro. Segundo a pesquisa, a maior alta foi observada no etanol comum, que registrou aumento de 3,7%, passando de R$ 4,30 para R$ 4,46. O etanol aditivado também apresentou subiu 2,4%, com o preço saindo de R$ 4,78 para R$ 4,90.

O levantamento apontou que entre os combustíveis derivados da gasolina, a comum teve elevação de 1,2%, ao passar de R$ 6,07 para R$ 6,14. Enquanto a gasolina aditivada registrou um avanço moderado de 0,4%, passando de R$ 6,64 para R$ 6,66. Já o diesel comum apresentou leve recuo de 0,7%, com redução de R$ 6,23 para R$ 6,19. O diesel aditivado também registrou queda de 0,2%, ao sair de R$ 6,45 para R$ 6,43.