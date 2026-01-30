Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pesquisa mostra que em janeiro o etanol subiu mais que a gasolina na cidade de SP

Pesquisa mostra que em janeiro o etanol subiu mais que a gasolina na cidade de SP

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os preços dos combustíveis apresentaram variações em janeiro na cidade de São Paulo, de acordo com levantamento do Sem Parar, plataforma de soluções para o carro. Segundo a pesquisa, a maior alta foi observada no etanol comum, que registrou aumento de 3,7%, passando de R$ 4,30 para R$ 4,46. O etanol aditivado também apresentou subiu 2,4%, com o preço saindo de R$ 4,78 para R$ 4,90.

O levantamento apontou que entre os combustíveis derivados da gasolina, a comum teve elevação de 1,2%, ao passar de R$ 6,07 para R$ 6,14. Enquanto a gasolina aditivada registrou um avanço moderado de 0,4%, passando de R$ 6,64 para R$ 6,66. Já o diesel comum apresentou leve recuo de 0,7%, com redução de R$ 6,23 para R$ 6,19. O diesel aditivado também registrou queda de 0,2%, ao sair de R$ 6,45 para R$ 6,43.

A análise considera mais de 20 milhões de litros abastecidos na capital paulista entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

Diferença de preços entre regiões da capital

O levantamento também identificou variações de preços entre as regiões da cidade em janeiro. A maior diferença foi registrada na gasolina aditivada, com variação de R$ 0,92 por litro entre as Zonas Norte e Sul, onde os valores oscilaram de R$ 6,00 a R$ 6,92.

O diesel aditivado foi encontrado a R$ 6,18 na Zona Norte e chegou a R$ 6,60 na Zona Sul. O diesel comum variou de R $5,92 na Zona Leste a R$ 6,47 na Zona Sul.

No caso do etanol, o aditivado apresentou o menor preço na Zona Norte R$ 4,66 e o maior na Zona Oeste R$ 4,99. O etanol comum oscilou entre R$ 4,29 na Zona Norte e R$ 4,54 na Zona Sul.

A gasolina comum variou de R$ 5,82 na Zona Norte a R$ 6,30 na Zona Sul.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar