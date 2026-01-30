O POVO é finalista do VIII Prêmio de Jornalismo em Seguros com reportagem sobre sustentabilidade

O finalista é um dos episódios do especial COP30, do OP+, assinada pela colunista de ESG, sustentabilidade e impacto do O POVO, Carol Kossling

Ao todo, 30 trabalhos foram selecionados entre 290 inscrições, após avaliação da Comissão de Seleção do Prêmio. As reportagens finalistas estão distribuídas em seis categorias temáticas que abordam desde seguro rural e previdência até saúde suplementar e sustentabilidade.

O POVO está entre os finalistas do VIII Prêmio de Jornalismo em Seguros, promovido pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) e pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). A reportagem “ Taxonomia Sustentável Brasileira redefine regras do jogo para investimentos e sustentabilidade ”, um dos episódios do especial COP30, do OP+, assinada pela colunista de ESG, sustentabilidade e impacto do O POVO , Carol Kossling, concorre na categoria MAPFRE – Sustentabilidade & Seguros.

“Ser finalista desse prêmio, especialmente na área de sustentabilidade, é uma grande honra e um reconhecimento do compromisso com um jornalismo que conecta o mercado segurador às transformações econômicas e socioambientais em curso no Brasil", afirma Carol Kossling.

Para ela, ao contar histórias como a da Taxonomia Sustentável Brasileira, que redefine o papel do investimento responsável e da sustentabilidade nos setores produtivos, é reafirmada a importância de informar, inspirar e impulsionar o debate sobre o futuro da economia e do clima no País. "Destaco, ainda, o trabalho de todo time do OP+ que participou dessa produção e da jornalista Larissa Viegas, na edição e infografia”, diz a colunista.

Na categoria MAPFRE – Sustentabilidade & Seguros, além de O POVO, concorrem veículos como Revista Valor Econômico, CNN Brasil, Revista Apólice e Revista Plurale, com reportagens voltadas aos impactos da mudança climática e ao papel estratégico do setor de seguros no financiamento sustentável.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 3 de março, às 19h, no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios de R$ 20 mil (1º lugar), R$ 10 mil (2º lugar) e R$ 5 mil (3º lugar). O vencedor geral ainda receberá o título de “Tokio Marine – Jornalista do Ano em Seguros”, além de uma bolsa de estudos internacional promovida pela ENS.