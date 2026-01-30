Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

NY embute baixa ao Ibovespa, mas índice caminha para fechar janeiro com alta de 13%

A desvalorização dos índices de ações em Nova York embute viés de queda ao Ibovespa no início da sessão desta sexta-feira, 30, que é a última do mês para a B3. Desta forma, o principal indicador entraria para um terceiro dia de recuo. Na quinta-feira, caiu 0,84% e encerrou aos 183.133,75 pontos, após sucessivos recordes, o que ainda deixa o fechamento de janeiro com alta na faixa de 13%.

As atenções se concentram no anúncio de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), no lugar de Jerome Powell, feita nesta manhã pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Após o anúncio, os índices futuros de ações em Nova York diminuíam quedas.

Ao mesmo tempo, ficam no foco o superávit do setor publico de dezembro acima do esperado e a taxa de desemprego no trimestre finalizado no mês passado em nova mínima histórica, após ontem o Caged mostrar fechamento de vagas formais maior do que a prevista.

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,1% no trimestre encerrado em dezembro, de acordo com os dados mensais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pouco pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou em linha com a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast. A taxa de desemprego encerrou 2025 em 5,1%, menor nível da série histórica.

O retrato da Pnad Continua reforça a resistência do mercado de trabalho, o que pode dificultar as projeções quanto ao ritmo de cortes da Selic no Comitê de Política Monetária (Copom) em março. Na decisão desta semana, o colegiado indicou que o próximo movimento será de queda, mas há dúvida entre departamentos econômicos e assets quanto ao tamanho da redução no Copom em março.

Já o setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 6,251 bilhões em dezembro, após um déficit de R$ 14,420 bilhões em novembro, informou o Banco Central. Em 2025, houve déficit primário de R$ 55,021 bilhões.

Ao anunciar o ex-diretor do Fed para presidir o banco central dos EUA, Trump destacou a trajetória profissional relevante de Warsh, incluindo o trabalho na própria autoridade monetária. Warsh tem defendido repetidamente a redução das taxas de juros nos EUA.

O estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, ressalta que o indicado à presidência do Fed, caso seja aprovado para o cargo, não será disruptivo por ser um antigo dirigente do banco central norte-americano. Em sua visão, ele deve ficar extremamente alinha a Trump, de chegar pedindo cortes mais rápidos nos juros dos EUA. "A tendência é que Kevin Warsh chegue pedindo taxas abaixo de 3% no segundo semestre, indo a 2,5% ou 2,75%", diz. Hoje as taxas estão entre 3,50% e 3,75%.

"Vejo os mercados reagindo principalmente à indicação de Kevin Warsh para a presidência do Fed. Podemos ver uma reprecificação de vários ativos, ele é mais hawkish, e uma pausa no processo de rotação para emergentes temporário", avalia Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.

Às 11h18, o Ibovespa caía 0,15%, aos 182.850,49 pontos, ante recuo de 0,41%, na mínima em 182.375,54 pontos, após máxima aos 183.443,82 pontos, em alta de 0,17%.

O petróleo mirava alta, estimulando para cima Petrobrás ON (0,40%; PN cedia 0,13%. O minério de ferro subiu 0,06% hoje em Dalian, na China. As ações da Vale caíam 2,04%, após recentes ganhos. De 85 papéis do Ibovespa, nove subiam. Cemig liderava com 1,86%.

