Motta: Foi equivocada a declaração da Simone Tebet de que o Congresso sequestra orçamento

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, fez uma declaração "equivocada" ao dizer que parte do Orçamento "foi sequestrada" pelo Congresso Nacional. A reação ocorreu em postagem na rede social X, nesta sexta-feira, 30.

Motta se refere às declarações dadas por Tebet em um evento promovido pelo Insper, em São Paulo, mais cedo. Na ocasião, ela disse que "parte das despesas do Orçamento que é livre foi confiscada, foi sequestrada por um Congresso cada vez mais dependente do Orçamento brasileiro muitas vezes eleitoral".