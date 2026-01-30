Lucro da Verizon cai para US$ 2,34 bilhões no 4º trimestre

A Verizon teve lucro líquido de US$ 2,34 bilhões no quarto trimestre de 2025, uma queda ante os US$ 5 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 30. Com ajustes, a empresa de comunicações dos EUA registrou lucro por ação de US$ 1,09 entre outubro e dezembro, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,05 A receita da Verizon subiu 2%, para US$ 36,4 bilhões no quarto trimestre ante mesmo período de 2025.

A companhia obteve um saldo líquido de 616.000 novas conexões de telefonia pós-paga no quarto trimestre, com seu CEO, Dan Schulman, classificando o período como um "ponto de inflexão crítico".