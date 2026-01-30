Lucro da ExxonMobil cai para US$ 6,5 bi no 4º trimestre de 2025

A ExxonMobil teve lucro líquido de US$ 6,5 bilhões no quarto trimestre de 2025, abaixo do ganho de US$ 7,61 bilhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 30. O lucro por ação da maior petrolífera dos EUA entre outubro e dezembro foi de US$ 1,53, ante projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,70.

Já a receita da Exxon no trimestre apresentou queda anual de cerca de 1,3%, a US$ 82,3 bilhões, ante US$ 83,4 bilhões registrados no mesmo período em 2024, mas ficou acima do consenso da FactSet, de US$ 80,63 bilhões.