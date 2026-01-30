Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Liquidante do Master será substituído temporariamente em razão de tratamento de saúde, diz BC

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O atual liquidante do conglomerado Banco Master, Eduardo Félix Bianchini, será substituído temporariamente em razão de tratamento de saúde, informa o Banco Central. Entre os dias 31 de janeiro e 15 de fevereiro, as funções de liquidante serão assumidas pela empresa Sebastião Marcio Monteiro, pertencente à responsável técnico de mesmo nome.

Assim como Bianchini, Monteiro é ex-servidor do BC.

Conforme informações do Diário Oficial da União (DOU), sua aposentadoria da autarquia foi concedida em dezembro de 2019.

Com a decisão, ele assume temporariamente as funções de liquidante do Banco Master, Banco Master de Investimento, Banco Letsbank, Master S.A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Will Financeira.

