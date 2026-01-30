Liquidante do Master será substituído temporariamente em razão de tratamento de saúde, diz BC

O atual liquidante do conglomerado Banco Master, Eduardo Félix Bianchini, será substituído temporariamente em razão de tratamento de saúde, informa o Banco Central. Entre os dias 31 de janeiro e 15 de fevereiro, as funções de liquidante serão assumidas pela empresa Sebastião Marcio Monteiro, pertencente à responsável técnico de mesmo nome.

Assim como Bianchini, Monteiro é ex-servidor do BC.