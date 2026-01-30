Krugman vê Warsh sem credibilidade para comandar Fed, mas aposta em freios institucionais

O Nobel de Economia Paul Krugman adotou um tom abertamente pessimista ao avaliar a indicação de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), afirmando que o ex-diretor do banco central "não tem a credibilidade intelectual nem moral necessária para ser eficaz" para ocupar o que costuma ser o posto econômico mais relevante do mundo. Krugman diz que o único "alívio" institucional é o fato de o Fed operar de forma colegiada, o que limita o poder individual do chair e tende a reduzir o potencial de danos à política monetária no dia a dia. Para o economista, fora de uma crise, Warsh tende a ser amplamente ignorado pelos pares e pode acabar como "um dos presidentes menos influentes da história do Fed".

A avaliação é que a maioria dos dirigentes simplesmente seguiria seu próprio caminho, ignorando o chefe do BC de forma silenciosa. Mesmo que haja coordenação entre indicados de Donald Trump no conselho, isso não bastaria para alterar a condução atual da política monetária.

O problema, segundo o economista, surgiria em um cenário de forte turbulência, quando o Fed precisasse de liderança clara e capacidade de ação rápida - como ocorreu sob Ben Bernanke na crise financeira de 2008 ou, mais recentemente, com Jerome Powell ao resistir a pressões políticas, diz. Krugman sustenta que a maior ameaça da nomeação está menos nos juros e mais na regulação financeira. Para ele, Warsh, ao lado da vice-presidente de supervisão Michelle Bowman, poderia "esvaziar" o papel do Fed como regulador, enfraquecendo salvaguardas construídas após a crise global. O economista rejeita ainda o rótulo de "hawkish" atribuído a Warsh, descrevendo-o como um ator essencialmente político, favorável a aperto monetário sob governos democratas e a juros baixos quando republicanos estão no poder.