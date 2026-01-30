Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Krugman vê Warsh sem credibilidade para comandar Fed, mas aposta em freios institucionais

Krugman vê Warsh sem credibilidade para comandar Fed, mas aposta em freios institucionais

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Nobel de Economia Paul Krugman adotou um tom abertamente pessimista ao avaliar a indicação de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), afirmando que o ex-diretor do banco central "não tem a credibilidade intelectual nem moral necessária para ser eficaz" para ocupar o que costuma ser o posto econômico mais relevante do mundo. Krugman diz que o único "alívio" institucional é o fato de o Fed operar de forma colegiada, o que limita o poder individual do chair e tende a reduzir o potencial de danos à política monetária no dia a dia.

Para o economista, fora de uma crise, Warsh tende a ser amplamente ignorado pelos pares e pode acabar como "um dos presidentes menos influentes da história do Fed".

A avaliação é que a maioria dos dirigentes simplesmente seguiria seu próprio caminho, ignorando o chefe do BC de forma silenciosa. Mesmo que haja coordenação entre indicados de Donald Trump no conselho, isso não bastaria para alterar a condução atual da política monetária.

O problema, segundo o economista, surgiria em um cenário de forte turbulência, quando o Fed precisasse de liderança clara e capacidade de ação rápida - como ocorreu sob Ben Bernanke na crise financeira de 2008 ou, mais recentemente, com Jerome Powell ao resistir a pressões políticas, diz.

Krugman sustenta que a maior ameaça da nomeação está menos nos juros e mais na regulação financeira. Para ele, Warsh, ao lado da vice-presidente de supervisão Michelle Bowman, poderia "esvaziar" o papel do Fed como regulador, enfraquecendo salvaguardas construídas após a crise global.

O economista rejeita ainda o rótulo de "hawkish" atribuído a Warsh, descrevendo-o como um ator essencialmente político, favorável a aperto monetário sob governos democratas e a juros baixos quando republicanos estão no poder.

O Nobel recorda que, no período pós-2008, Warsh se opôs de forma contundente aos estímulos do Fed, com argumentos que se mostraram equivocados, sem jamais reconhecer erros ou rever posições.

Para Krugman, a ascensão de Warsh se explica por conexões pessoais, habilidade de autopromoção, lealdade partidária e pelo fato de Trump considerá-lo adequado ao papel.

O episódio, conclui, representa um momento constrangedor para o Fed e evidencia como a polarização política nos EUA alcançou até instituições tradicionalmente protegidas.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar