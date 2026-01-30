João Moreira Salles é eleito presidente do Conselho da Alpargatas, dona da Havaianas

A Alpargatas elegeu João Moreira Salles como novo presidente do Conselho de Administração, em substituição a Pedro Moreira Salles na quarta-feira, 28. A Alpargatas é uma empresa brasileira especializada na produção de calçados e vestuário, dona de marcas como Havaianas.

Pedro renunciou ao cargo, decisão que está ligada, segundo a empresa, às atividades acadêmicas que ele desenvolverá como professor adjunto na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, ao longo de 2026.