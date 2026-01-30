IBGE: população desocupada de 5,5 milhões até dezembro é o menor contingente da série histórica

O total de pessoas em busca de uma vaga no País somou 5,503 milhões no trimestre até dezembro, menor contingente de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao mesmo tempo, a população ocupada alcançou o maior patamar da série histórica, 102,998 milhões no trimestre encerrado em dezembro.