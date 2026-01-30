IBGE: emprego com carteira assinada sobe a recorde de 39,4 milhões no trimestre até dezembro

O Brasil registrou novo recorde no número de trabalhadores atuando com carteira assinada no setor privado no trimestre terminado em dezembro de 2025, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O total de pessoas com carteira assinada no setor privado avançou a 39,409 milhões de trabalhadores, 179 mil vagas a mais em um trimestre. Em um ano, esse contingente cresceu em 939 mil pessoas. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, 30.