IBGE: 4 das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até dezembro

Quatro das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em dezembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do trimestre terminado em setembro para o trimestre encerrado em dezembro, houve redução na ocupação na indústria (-169 mil), alojamento e alimentação (-34 mil), agricultura (-129 mil) e construção (-73 mil).