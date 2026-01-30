Fitch vê estabilidade em rating da Votorantim após venda da CBA e reforço de liquidez
A Fitch Ratings avalia que a decisão da Votorantim de vender a totalidade de sua participação de 68,596% na Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) ao consórcio formado pela Aluminum Corporation of China Limited (Chalco) e pela Rio Tinto está alinhada ao objetivo do conglomerado de reduzir exposição a commodities e ampliar operações em mercados desenvolvidos e em setores com maiores perspectivas de crescimento.
Segundo a classificadora, os R$ 4,7 bilhões que entrarão no caixa devem reforçar a liquidez da Votorantim e sustentar sua estratégia de diversificação. A Fitch mantém ratings de longo prazo em moedas estrangeira e local da companhia em 'BBB', além do rating nacional de longo prazo 'AAA(bra)', todos com perspectiva estável.
O acordo transfere o controle da CBA ao consórcio e obriga os novos controladores a realizar uma oferta pública de aquisição para os acionistas minoritários. O fechamento depende de aprovações antitruste e de outros órgãos regulatórios, processo que deve ser concluído ainda em 2026.
A Fitch observa que a Votorantim mantém estrutura de capital robusta. Como a CBA apresenta alavancagem mais alta, a operação trará benefício moderado ao endividamento consolidado. Em setembro de 2025, a produtora de alumínio respondia por cerca de 7% do Ebitda do grupo e 13% da dívida total. A agência projeta que, na ausência de investimentos relevantes, o índice dívida líquida/Ebitda tende a convergir para 1,0 vez em até três anos.
A liquidez segue "muito forte", destaca a Fitch. Em 30 de setembro de 2025, a posição de caixa e aplicações de curto prazo somava R$ 13,6 bilhões, montante suficiente para cobrir as amortizações de dívida previstas para os próximos cinco anos. A dívida consolidada alcançava R$ 30,7 bilhões, valor que inclui ajustes da agência ao programa de securitização de recebíveis e derivativos líquidos.
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.