Fitch vê estabilidade em rating da Votorantim após venda da CBA e reforço de liquidez

A Fitch Ratings avalia que a decisão da Votorantim de vender a totalidade de sua participação de 68,596% na Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) ao consórcio formado pela Aluminum Corporation of China Limited (Chalco) e pela Rio Tinto está alinhada ao objetivo do conglomerado de reduzir exposição a commodities e ampliar operações em mercados desenvolvidos e em setores com maiores perspectivas de crescimento. Segundo a classificadora, os R$ 4,7 bilhões que entrarão no caixa devem reforçar a liquidez da Votorantim e sustentar sua estratégia de diversificação. A Fitch mantém ratings de longo prazo em moedas estrangeira e local da companhia em 'BBB', além do rating nacional de longo prazo 'AAA(bra)', todos com perspectiva estável.

O acordo transfere o controle da CBA ao consórcio e obriga os novos controladores a realizar uma oferta pública de aquisição para os acionistas minoritários. O fechamento depende de aprovações antitruste e de outros órgãos regulatórios, processo que deve ser concluído ainda em 2026.