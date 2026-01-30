Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,97%
Pontos: 181.363,90
Máxima de +0,27% : 183.620 pontos
Mínima de -1,66% : 180.089 pontos
Volume: R$ 33,62 bilhões
Variação em 2026: 12,56%
Variação no mês: 12,56%
Dow Jones: -0,36%
Pontos: 48.892,47
Nasdaq: -0,94%
Pontos: 23.461,82
Ibovespa Futuro: -1,06%
Pontos: 182.350
Máxima (pontos): 184.745
Mínima (pontos): 181.095
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 45,50
Variação: -1,41%
Petrobras PN
Preço: R$ 37,76
Variação: +0,16%
Bradesco PN
Preço: R$ 21,31
Variação: -0,61%
Ambev ON
Preço: R$ 14,85
Variação: +0,61%
Petrobras ON
Preço: R$ 40,39
Variação: +0,22%
Vale PNA
Preço: R$ 84,32
Variação: -3,54%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,67
Variação: -0,27%
Vale ON
Preço: R$ 84,32
Variação: -3,54%
Itausa PN
Preço: R$ 13,66
Variação: -1,59%
Global 40
Cotação: 704,772 centavos de dólar
Variação: -0,35%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2466
Venda: R$ 5,2476
Variação: +1,04%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,36
Venda: R$ 5,46
Variação: +0,59%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2295
Venda: R$ 5,2301
Variação: +0,66%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2800
Venda: R$ 5,4150
Variação: +0,35%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,2305
Variação: +0,64%
- Euro
Compra: US$ 1,1851 (às 18h28)
Venda: US$ 1,1852 (às 18h28)
Variação: -0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2260
Venda: R$ 6,2280
Variação: +0,34%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3700
Venda: R$ 6,4900
Variação: +0,25%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.745,10 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -11,38%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente