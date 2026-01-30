EUA: Trump escolhe Kevin Warsh, ex-assessor de George W. Bush, como próximo presidente do Fed

O presidente americano Donald Trump anunciou que vai nomear o ex-diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Kevin Warsh como o próximo presidente da instituição. Ele deve substituir o atual presidente, Jerome Powell - desafeto de Trump -, cujo mandato à frente do Fed vence em maio. Warsh, de 55 anos, já fez parte do Conselho de diretores do Fed entre 2006 e 2011. O Conselho é o principal órgão da autoridade monetária dos Estados Unidos e todos os seus integrantes participam do Fomc, o comitê que define as taxas de juros no país.

Ele se formou em políticas públicas na Universidade de Stanford e em direito na Universidade de Harvard, além de ter feito cursos sobre o mercado financeiro e mercado da dívida no MIT. Warsh trabalhou para o Morgan Stanley, um dos principais bancos dos Estados Unidos, entre 1995 e 2002.