Espanha: PIB (preliminar) cresce 0,8% no 4º trimestre ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,8% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A variação veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que era 0,6% nesse comparativo. Na comparação anual, a economia espanhola teve expansão de 2,6% entre outubro e dezembro, informou o INE. No terceiro trimestre, a expansão foi de 2,7% em base anual.