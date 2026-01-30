Em uma década, emprego sem carteira cresce 4 vezes mais que o formal

A taxa de desemprego no Brasil em 2025 ficou em 5,6%, a menor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do IBGE, iniciada em 2012. Foi um ano de recordes: os ocupados somaram 103 milhões (+1,7% sobre 2024 e +15,4% em relação a 2012) e os desempregados, 6,2 milhões (-14,5% e -13,3%, respectivamente). O número de empregados no setor privado com carteira assinada (38,9 milhões) também é o maior da série. Mas um olhar para os dez últimos anos mostra que o mercado de trabalho brasileiro, apesar de melhoria nos indicadores recentes, ampliou a presença da informalidade – que continua próxima dos 40% da mão de obra.

Em relação a 2015, o total de empregados com carteira cresceu 7,4%. No caso dos sem carteira, o aumento é mais de quatro vezes maior: 34%, para 13,8 milhões. Nesse período, o primeiro grupo passou de 39,5% para 37,8% do total de ocupados e o segundo foi de 11,2% para 13,4%. Ainda na área da informalidade, os trabalhadores por conta própria cresceram 20,3% de 2015 a 2015. Agora são 26,1 milhões, e representam 25,3% dos ocupados – eram 23,7%. Toda a ocupação, segundo a Pnad, cresceu 12,4%, chegando a 103 milhões. São 11,4 milhões de pessoas a mais no mercado e 2,8 milhões de desempregados a menos.