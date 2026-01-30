Em depoimento, Vorcaro brinca com investigador da PF: 'tá tentando me pegar desde 2019'

Apesar da formalidade e do clima sério da sala de audiências do Supremo Tribunal Federal (STF), o banqueiro Daniel Vorcaro chegou a fazer uma brincadeira durante seu depoimento à Polícia Federal prestado no dia 30 de dezembro. Direcionando-se a um investigador da corporação que acompanhou o depoimento, Vorcaro disse que ele estava tentando "'pegá-lo" desde 2019.

A brincadeira foi feita quando ele pedia aos investigadores para lhe dar o "benefício da dúvida" na análise do caso e dizia que não deu prejuízo financeiro a ninguém na operação de venda do Master para o Banco Regional de Brasília (BRB).

"Peço a grandeza aos senhores, com toda pressão de mídia, para tentar olhar e imaginar esse negócio com outro prisma. Até mesmo a doutora, o Ministério Público, o Wilker, que pelo que eu entendi tá desde 2019 tentando me pegar de alguma forma... (risos)", afirmou. Retomando seu raciocínio, ele disse ainda: "Eu gostaria que existisse o benefício da dúvida na cabeça dos senhores e, se existir, a gente realmente não precisava estar aqui. E realmente não existe ninguém que foi prejudicado." O banqueiro também respondeu a uma pergunta do seu advogado sobre se tinha intenção de fugir do País - ele foi preso pela PF quando embarcava no Aeroporto de Guarulhos (SP) para o exterior.