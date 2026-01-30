Dólar desacelera alta após indicação de Warsh para Fed, em manhã de formação de Ptax
O dólar opera em alta na manhã desta sexta-feira, 30, alinhado à valorização da divisa americana ante pares desenvolvidos (DXY) e moedas emergentes. No entanto, a moeda americana desacelerou o ganho ante o real, em linha com o exterior, após a confirmação de Kevin Warsh como indicado de Donald Trump para a presidência do Fed.
A escolha provocou ajustes moderados também no mercado de ações. Os índices futuros em Nova York diminuíram perdas, sinalizando digestão da indicação, mas ainda operavam no negativo, em meio também à leitura de balanços.
O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou o ex-diretor Kevin Warsh para a presidência do Fed. Na CME Group, o mercado mantém como principal aposta um corte acumulado de 50 pontos-base nos juros pelo Fed, após a indicação de Kevin Warsh para a presidência da autoridade monetária.
O ajuste de alta do dólar ocorre ainda após a forte queda acumulada ante o real, de 1,75% na semana e desvalorização de 5,38% em janeiro.
A manhã é de disputa técnica em torno da última taxa Ptax de janeiro, fator que costuma adicionar volatilidade às operações cambiais.
No Brasil, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,1% no trimestre encerrado em dezembro, abaixo dos 5,2% até novembro e dos 6,2% no mesmo período de 2024, segundo o IBGE. A renda média real subiu para R$ 3.613, alta de 5,0% em um ano, e a massa de renda alcançou R$ 367,6 bilhões, crescimento de 6,4% anual.
O setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 6,251 bilhões em dezembro, acima do esperado pelo mercado, após déficit em novembro, segundo o Banco Central. No acumulado de 2025, o setor público fechou com déficit primário de R$ 55,021 bilhões (0,43% do PIB), em linha com as projeções, ligeiramente pior que 2024 (0,40%) e o mais negativo desde 2023 (2,28% do PIB).
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cortou por conta própria R$ 6,4 bilhões em emendas aprovadas pelo Congresso Nacional no Orçamento de 2026. O valor corresponde à parcela de emendas "extras", que não são obrigatórias e nem possuem transparência.
Pesquisa Plano de Voo 2026, da Amcham Brasil, mostra que 53% das lideranças empresariais veem a relação Brasil-EUA como principal prioridade da política externa do próximo governo, à frente de atração de investimentos e acordos comerciais.