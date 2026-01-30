Dólar desacelera alta após indicação de Warsh para Fed, em manhã de formação de Ptax

O dólar opera em alta na manhã desta sexta-feira, 30, alinhado à valorização da divisa americana ante pares desenvolvidos (DXY) e moedas emergentes. No entanto, a moeda americana desacelerou o ganho ante o real, em linha com o exterior, após a confirmação de Kevin Warsh como indicado de Donald Trump para a presidência do Fed. A escolha provocou ajustes moderados também no mercado de ações. Os índices futuros em Nova York diminuíram perdas, sinalizando digestão da indicação, mas ainda operavam no negativo, em meio também à leitura de balanços.

O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou o ex-diretor Kevin Warsh para a presidência do Fed. Na CME Group, o mercado mantém como principal aposta um corte acumulado de 50 pontos-base nos juros pelo Fed, após a indicação de Kevin Warsh para a presidência da autoridade monetária.

O ajuste de alta do dólar ocorre ainda após a forte queda acumulada ante o real, de 1,75% na semana e desvalorização de 5,38% em janeiro. A manhã é de disputa técnica em torno da última taxa Ptax de janeiro, fator que costuma adicionar volatilidade às operações cambiais. No Brasil, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,1% no trimestre encerrado em dezembro, abaixo dos 5,2% até novembro e dos 6,2% no mesmo período de 2024, segundo o IBGE. A renda média real subiu para R$ 3.613, alta de 5,0% em um ano, e a massa de renda alcançou R$ 367,6 bilhões, crescimento de 6,4% anual.