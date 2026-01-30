Dívida Bruta do Governo Geral cai a 78,7% do PIB em dezembro, mostra BC

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 79,0% em novembro para 78,7% em dezembro, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 30. Em valores nominais, passou de R$ 9,991 trilhões para R$ 10,018 trilhões. O pico da série da dívida bruta foi em dezembro de 2020 (87,6%), devido às medidas fiscais do início da pandemia de covid-19. No nível mais baixo, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.

Pelo conceito do Fundo Monetário Internacional (FMI), a DBGG passou de 92,3% do PIB em novembro para 93,4% no mês passado. O BC começou a divulgar a estatística em 2025.