Dívida Bruta do Governo Geral cai a 78,7% do PIB em dezembro, mostra BC
A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 79,0% em novembro para 78,7% em dezembro, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 30. Em valores nominais, passou de R$ 9,991 trilhões para R$ 10,018 trilhões.
O pico da série da dívida bruta foi em dezembro de 2020 (87,6%), devido às medidas fiscais do início da pandemia de covid-19. No nível mais baixo, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.
Pelo conceito do Fundo Monetário Internacional (FMI), a DBGG passou de 92,3% do PIB em novembro para 93,4% no mês passado. O BC começou a divulgar a estatística em 2025.
A DBGG que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o BC e as empresas estatais é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do País. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.
Dívida Líquida
A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) que leva em conta as reservas internacionais do Brasil aumentou de 65,2% do PIB em novembro para 65,3% em dezembro, o maior valor da série histórica da autoridade monetária.
Em reais, atingiu R$ 8,311 trilhões.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente