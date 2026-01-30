Diretor do Fed defende corte de juro para fortalecer mercado de trabalho e evitar deterioração

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller afirmou que foi dissidente na reunião de janeiro do BC dos Estados Unidos e votou a favor de um corte de 25 pontos-base (pb) nos juros porque, na avaliação dele, a política monetária ainda restringe a atividade econômica, em comunicado publicado nesta sexta-feira. Segundo ele, os dados econômicos "deixam claro" que é necessário um afrouxamento monetário adicional, ainda que as três reduções de juros no ano passado tenham aproximado o Fed da taxa neutra. Waller justificou sua abordagem ressaltando que, em contraste com o crescimento sólido e contínuo da atividade econômica, o mercado de trabalho permanece fraco, com aumento da taxa de desemprego desde meados do ano passado.

"Os ganhos de empregos em 2025 foram muito fracos. Os dados do ano passado serão revisados para baixo em breve, provavelmente mostrando que não houve praticamente nenhum crescimento no emprego formal. Zero. Nada", escreveu, ao classificar que o mercado de trabalho não parece "nem de longe" saudável.