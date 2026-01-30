Diretor de Fiscalização do BC disse à PF que BRB teria prejuízo com liquidação do Will Bank

O diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, disse durante depoimento à Polícia Federal (PF), no dia 30 de dezembro, que uma eventual liquidação do Will Bank, do Banco Master, levaria a prejuízos maiores para o Banco de Brasília (BRB). A instituição foi liquidada no último dia 21. "Existem muitos ativos do Will dentro do balanço do BRB. A morte do Will Bank - se não for possível resolver os problemas dentro do Raet -, o prejuízo do BRB será maior", disse Aquino, durante o depoimento.

O Will Bank foi poupado da liquidação em novembro, quando o BC decidiu liquidar o Banco Master e diversas empresas do grupo. O Banco Master Múltiplo, controlador do Will Bank, foi colocado em Regime de Administração Especial Temporário (Raet), pela avaliação de que o banco digital ainda poderia ser vendido. A expectativa acabou não se confirmando.