Despesa com pessoal do Executivo alcança R$ 284 bi no 3º quadrimestre de 2025, 18,7% da RCL

A despesa com pessoal do Poder Executivo Federal foi de R$ 284 bilhões no 3º quadrimestre de 2025, equivalente 18,7% da Receita Corrente Líquida (RCL). Trata-se de um aumento de 0,5 ponto porcentual em relação a dezembro de 2024, quando foi de 18,2% da RCL. O limite máximo previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para esse tipo de despesa é de 37,9% da RCL que atingiu R$ 1,517 trilhão nos últimos 12 meses (janeiro a dezembro de 2025). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Ministério da Fazenda, e constam do Relatório de Gestão Fiscal em Foco da União do 3º quadrimestre de 2025, publicado pelo Tesouro Nacional.

As despesas com pessoal incorporam todos servidores (ativos, inativos e pensionistas), incluindo salários, encargos, aposentadorias, pensões, cargos comissionados e militares. Os programas de incentivo à demissão voluntária - pagamentos extras por desligamento - não entram no cálculo da despesa corrente, uma vez que visam a redução futura.