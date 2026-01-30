Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CPI da Alemanha sobe 2,1% na comparação anual de janeiro, mostra pesquisa preliminar

Autor Agência Estado
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha acelerou para 2,1% em janeiro de 2026, ante 1,8% em dezembro, segundo pesquisa preliminar divulgada pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país, nesta sexta-feira, 30.

Em relação a dezembro, o CPI alemão avançou 0,1% em janeiro.

Ambos os números vieram em linha com as previsões de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

