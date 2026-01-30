Contas de luz permanecem com bandeira verde e sem custo extra em fevereiro

Segundo a Aneel, condições de geração de energia estão favoráveis e não há necessidade de utilizar as usinas termelétricas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou, nesta sexta-feira, 30, que vai manter a bandeira verde em fevereiro. Isso significa que não haverá cobrança de custos extra no próximo mês na conta de luz dos consumidores.

Segundo a agência, as chuvas foram mais favoráveis nos últimos 15 dias de janeiro, em relação à primeira quinzena deste mês, de um modo geral.

Isso permitiu que houvesse uma recuperação do nível dos reservatórios e m usinas hidrelétricas das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, e que não seja mais necessário utilizar as usinas termelétricas que são mais caras.

O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015, visando a indicação do custo real de energia.

Ele reflete, em suma, o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade dos recursos hídricos, o avanços das fontes de energia renovável e o acionamento de fontes de geração.

Em comunicado à imprensa, a Aneel reforçou, contudo, “a importância do uso responsável da energia elétrica, que evita desperdícios e contribui com a sustentabilidade do setor elétrico”.

