Confiança do Comércio cresce 0,9% em janeiro, 3ª alta seguida, aponta CNC

Os comerciantes brasileiros ficaram mais otimistas em janeiro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) cresceu 0,9% em relação a dezembro, já descontadas as influências sazonais, o terceiro aumento consecutivo. O índice ficou em 103,0 pontos, na zona de satisfação, acima de 100 pontos. O resultado representa o maior nível desde julho de 2025. Na comparação com janeiro de 2025, o Icec teve redução de 3,8%.

Na passagem de dezembro para janeiro, o componente de avaliação das condições atuais subiu 1,9%, com altas nos itens economia (4,3%), empresa (0,7%) e setor (1,7%).