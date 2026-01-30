Ceará é o segundo estado do Nordeste em empregos formais na indústria em 2025

Estado contabilizou um total de 290.630 trabalhadores com carteira assinada no setor industrial, atrás apenas da Bahia

O Ceará fechou o ano de 2025 com o segundo maior número (estoque) de empregos formais na indústria no Nordeste, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O Estado contabilizou um total de 290.630 trabalhadores com carteira assinada no setor industrial, atrás apenas da Bahia com 325.154 postos formais, e acima de Pernambuco, que apareceu na terceira colocação, com 258.556 empregos com carteira assinada.

“Esse resultado vai além dos números: significa mais renda, estabilidade e oportunidades para milhares de famílias cearenses, além de reforçar a indústria como motor do desenvolvimento estadual”, destacou o governador Elmano de Freitas .

“Mesmo em um ano desafiador, marcado pelo tarifaço dos Estados Unidos, o diálogo com o setor produtivo e a agilidade das ações do Governo do Ceará foram decisivos para mitigar impactos e preservarmos a economia local”, ressaltou o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, responsável pela operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) do Estado.

“Conseguimos atrair novos investimentos, garantindo a geração de empregos e mais renda para os cearenses em todas as regiões. Tratam-se de políticas de incentivo aliadas à oferta de infraestrutura adequada, como galpões industriais, e que têm sido decisivas para atrair empresas e garantir a permanência e expansão dessas indústrias no estado”, exaltou o secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), Domingos Filho.

Entre os segmentos que mais contribuíram para o desempenho da indústria cearense estão os setores de calçados, com 69.005 empregos; alimentos, com 45.080; confecção, com 41.835; minerais não metálicos, com 13.997; e têxtil, com 13.780.

